BRUNELLO – Si è tenuta oggi, nella sede di Elmec Informatica Spa a Brunello nel Varesotto, la cerimonia di premiazione delle 1000 imprese Best Performer di Varese, evento organizzato da ItalyPost in collaborazione con L’Economia del Corriere della Sera, che ha visto LU-VE Group tra le aziende premiate. Matteo Liberali, residente e Ceo di LU-VE Group, ha ritirato il riconoscimento a nome del Gruppo, condividendo la “storia di successo e le strategie che hanno permesso di ottenere i risultati significativi che oggi ci posizionano tra le eccellenze del territorio”. All’evento hanno partecipato rappresentanti e Amministratori Delegati di alcune delle aziende che, negli ultimi anni, si sono distinte per la loro crescita e il contributo significativo all’economia del territorio.

L’incontro è stato introdotto da Sofia Treu, Amministratore Delegato di Post Imprese, e Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost, con i saluti di Alessandro Ballerio, Ceo di Elmec Informatica. “Lu-Ve Group è orgogliosa di ricevere questo riconoscimento, che celebra i traguardi raggiunti grazie a strategie innovative e a un impegno costante verso la crescita e la qualità, senza tralasciare l’impatto sociale e la sostenibilità” di legge in una nota della società.

Lu-Ve Group è uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria (quotato alla Borsa di Milano). Opera in diversi segmenti di mercato: refrigerazione (commerciale e industriale); raffreddamento di processo per applicazioni industriali e “power generation”; condizionamento dell’aria (civile, industriale e di precisione); porte e sistemi di chiusura in vetro per banchi e vetrine refrigerate; specchi IoT per applicazioni speciali (digital signage, cabine ascensore, camere hotel, ecc.). Lu-Ve Group (HQ a Uboldo, Varese) è una realtà internazionale con 20 stabilimenti produttivi in 9 diversi Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Russia e Usa, con un network di 35 società commerciali e uffici di rappresentanza in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America. Del gruppo fa parte anche una software house destinata all’Itc, allo sviluppo dei software di calcolo dei prodotti e alla digitalizzazione. Il Gruppo è forte di circa 4.100 collaboratori qualificati (di cui oltre 1.300 in Italia); 1.080.00 mq di superficie (di cui oltre 300.000 coperti); 3.605 mq di laboratori di Ricerca & Sviluppo; 80% della produzione esportata in 100 paesi.

06112024