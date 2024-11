SARONNO – “A completamento del progetto di riqualificazione dei parcheggi nord e sud di piazza Repubblica portato avanti dalla Saronno servizi, sono state installate in questi giorni le rastrelliere che possono alloggiare sino a 14 biciclette“. Lo fa sapere dell’Amministrazione comunale.

Il modello scelto, spiegano dal Comune, “è di grande qualità, a struttura modulare, dotato di un telaio portante robusto, durevole, zincato e verniciato a polveri color grigio canna di fucile, che unisce la comodità (gli stalli sono disassati e di altezza diversa), la sicurezza (in quanto la bici può essere legata comodamente in diversi punti della struttura), la pulizia, il design, che si adatta ad ogni tipo di area urbana, hanno. Una buona alternativa all’utilizzo della bicicletta per recarsi in Comune dando il proprio contributo all’ambiente”.