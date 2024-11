Eventi

SARONNO – Per la prima volta in Italia, il 7 e 8 novembre, l’accademia italiana di medicina osteopatica di Saronno ospiterà la nona edizione dell’open forum di Osean (osteopathic european academic network), dedicato quest’anno al tema dei modelli osteopatici e dal titolo “Osteopathic Models, between tradition and evidence-based practice”.

L’evento rappresenta un momento storico per l’osteopatia italiana ed europea, in un periodo di significativa evoluzione della professione, e si svolge con il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Saronno, l’associazione italiana delle scuole di Osteopatia (Aiso), il registro degli osteopati d’Italia (Roi) e OsteopatiaFacile. Tuttosteopatia è media partner dell’Open forum.

La conferenza giunge in un momento cruciale per la professione osteopatica, caratterizzato da importanti cambiamenti: la valutazione critica delle pratiche basate su evidenze aneddotiche; l’integrazione di nuove conoscenze provenienti dalle neuroscienze; il recente quadro normativo italiano che ha ridefinito i contorni della professione. Questi sono alcuni degli elementi che rendono questo momento di confronto internazionale di significativa rilevanza per la professione.

Diciotto tra i più autorevoli ricercatori e osteopati del panorama internazionale si confronteranno nelle due giornate congressuali. Il dibattito vedrà la partecipazione di opinion leader mondiali, le cui riflessioni potrebbero delineare nuove direzioni per l’evoluzione

dell'osteopatia. Tra loro figurano: Paul Vaucher, Jerry Draper-Rodi, Nicholas Handoll, Jason Haxton, Gary Fryer, Steven Vogel, Amanda Banton.

La conferenza si aprirà con il discorso di benvenuto del vice-presidente di Osean Raimund Engel, seguito da una serie di presentazioni di alto livello che esploreranno i diversi aspetti dei modelli osteopatici. Durante la prima giornata di congresso, il 7 novembre, i relatori affronteranno alcuni temi tra cui: la tradizione osteopatica e filosofia del Dr. Stil; framework moderni e approcci contemporanei; gestione del dolore e pratica clinica relazionale. Venerdì 8 novembre, si affronteranno: i modelli pedagogici nell’educazione osteopatica; le innovazioni nell’insegnamento e nell’apprendimento e lo sviluppo curriculare e l’integrazione della pratica basata sulle evidenze.

L’open forum di Saronno offre una piattaforma unica per il confronto tra diverse scuole di pensiero e approcci terapeutici. Le conclusioni del forum potrebbero aprire a nuove riflessioni e considerazioni sul futuro della pratica osteopatica sia a livello nazionale che internazionale.

La conferenza include anche una significativa sessione poster che presenta ricerche innovative su temi quali: educazione biopsicosociale in osteopatia; pratica basata sulle evidenze; osteopatia viscerale e metodologia di ricerca.

La conferenza si concluderà con una discussione finale del panel e gruppi di lavoro guidati da Robert Muts e Jöry Pauwels, offrendo ai partecipanti l’opportunità di contribuire attivamente al futuro dell’osteopatia.