Comasina

CESANO MADERNO – Una alta colonna di fumo visibile anche a notevole distanza: incendio, oggi attorno alle 13, in una ditta di via Donghi a Cesano Maderno, nella zona industriale non distante della trafficata Milano-Meda.

Sul posto sono intervenute diverde squadre dei vigili del fuoco di tutta la zona, compreso un mezzo del comando di Lazzate, ed è arrivata anche una ambulanza della Croce bianca, della quale comunque non c’è stato bisogno visto che non si sono registrati feriti e nessuno è rimasto intossicato per il fumo. L’incendio è stato spento e sono stati avviati accertamenti per chiarire le cause, le fiamme avrebbero interessato del materiale che era depositato dentro la ditta; da chiarire le cause e da quantificare i danni materiali.

(foto vigili del fuoco Monza)

06112024