CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 8 novembre alle 20.45 la biblioteca civica “Battaini” di Castiglione Olona in via Marconi 1 ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e della storia del cinema. Lo scrittore e libraio Alessandro Barbaglia presenterà il suo ultimo libro, “L’Invenzione di Eva. Vita scordata di Hedy Lamarr, la diva geniale”, pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu.

Il libro racconta la storia affascinante di Hedy Lamarr, celebre attrice hollywoodiana, spesso definita “la donna più bella del mondo”. Lamarr non era solo un volto noto del grande schermo, ma anche una mente brillante: senza saperlo, contribuì con le sue scoperte alla tecnologia che oggi conosciamo come Wi-Fi.

La serata, promossa dal Comune di Castiglione Olona, sarà moderata da Patrizia Argenziano e offrirà al pubblico un’occasione per conoscere più a fondo la vita straordinaria e poco nota di questa icona. L’ingresso all’evento è libero.

Un’opportunità da non perdere per esplorare, attraverso le parole di Alessandro Barbaglia, la vita di una donna che ha saputo unire bellezza, talento e ingegno in un’epoca che troppo spesso relegava le donne a ruoli marginali.

(foto archivio: un precedente evento alla biblioteca di Castiglione Olona)

