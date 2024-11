SARONNO – Sono disponibili per l’acquisto online i biglietti per la gara del nono turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, la partita di giovedì tra Az Pneumatica Robur Saronno e Fulgor Fidenza.

La gara è prevista alle 20.30 in quello che è il campo di casa dell’Az Saronno in questa stagione, ovvero il Palaborsani di via Legnano a Castellanza. I saronnesi andranno alla ricerca di una vittoria per lasciare l’ultimo posto in classifica. Ma Fidenza, che nel turno precedente ha travolto Desio, si profila come un osso duro.