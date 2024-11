Basket

FIDENZA – Clima fiducioso in casa della prossima avversaria dell’Az Robur Saronno che giovedì sera sarà chiamata al turno infrasettimanale di serie B Nazionale ospitando giovedì sera alle 21, al Palaborsani di Castellanza, la Fulgor Fidenza. Altra squadra neopromossa, e che ha iniziato bene la stagione: donenica scorsa ha travolto la malcapitata Aurora Desio mentre Saronno ha perso contro la Fulgor Omegna.

Per quanto concerne i piacentini, attenzione innanzitutto al miglior giocatore della partita contro Desio, Pietro Ranieri, che ha siglato 12 punti in 26 minuti, 3/4 da due, 2/3 da tre, 6 rimbalzi, 1 palla recuperata e 1 assist. La crescita esponenziale di Pietro lo sta facendo diventare una pedina fondamentale per la formazione di Coach Bizzozi.

Classifica

Legnano Knights 14 punti, Fulgor Omegna, Blacks Faenza, Costa Imola, Treviglio 12, Lumezzanese, Capo d’Orlando, Gemini Mestre e Aurora Desio 10, Fulgor Fidenza, Virtus Imolam, San Vendemiano 8, Pallacanestro Vicenza, Energy Agrigento e Monferrato 6, Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees 4, Pallacanestro Crema, Virtus Ragusa e Az Robur Saronno 2.

(foto da Facebook Fulgor Fidenza)

06112024