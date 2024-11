Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Solito grande intenso weekend per le giovanili della Varesina calcio, con le goleade delle Under 14, tanti pareggi e un derby molto combattuto.

Under 19 Nazionale

Trasferta difficilissima per i ragazzi di mister Moretti quella allo Stadio Parisi contro la Vogherese. Finisce 1-0 per i padroni di casa. Sconfitta di misura dentro una giornata in cui è mancato il gol.

Under 17 Varesina Élite

Finisce 1-1 contro l’Accademia Inter, il big match di altissima classifica per i ragazzi di Mister Mezzotero che agguanta i milanesi col gol nel secondo tempo di Colugnat. Partita bella, emozionante tra due squadre forti che continuano il cammino a braccetto in testa.

Under 16 Varesina Élite

Nei campionati Élite, ma più in generale nel nostro sport, nessuna partita è scontata. Lo sa bene mister Arban. La sfida testa-coda contro il Mazzo finisce 1-1. Una lezione importante per il proseguimento del campionato. Il gol di Bubba pareggia il vantaggio ospite. La squadra resta comunque da sola in testa.

Under 16 Accademia Élite

Un altro risultato positivo per i ragazzi di mister Di Bari che escono con un punto dalla trasferta di Gallarate contro la Solbiatese. Galli segna una doppietta e va in gol anche i Mancuso. Questi sono in marcatori di un pirotecnico 3-3. Un punto che lascia la squadra più vicina alla zona playoff che a quella playout.

Under 15 Élite – Il derby

Derby di campionato tra la Varesina di mister Pesavento e l’Accademia di Mister Colombo. Finisce 3-1 per la Varesina. Primo tempo in equilibrio coi gol di Maruca e Ciani. Nella ripresa decisono il tiro da fuori di Ostuni e il colpo di testa di Targa.

Under 14 Varesina Regionale

Vince 6-1 sul campo della Castellanzese la squadra di mister Simionato, dominatrice incontrastata del girone. Per i nostri colori reti di Ligori, Piatti, Schisani, Gucciardo, Borghi e Soumahoro. Nella foto la formazione della Varesina.

Under 14 Accademia

Bel 2-2 contro la capolista Valceresio per i ragazzi di mister Pascale. Grande avvio e doppio vantaggio con la doppietta di Paganotto. Poi i primi in classifica reagiscono e pareggiano ma sono tanti applausi per i nostri.

