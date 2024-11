Calcio

GAVIRATE – “Si separano le strade tra Alessandro Marzio e il Gavirate Calcio. Al mister della prima squadra rossoblù, vanno i ringraziamenti per quanto fatto in questo inizio di campionato”: così nelle scorse ore il club del Varesotto ha annunciato che dalla prossima domenica l’allenatore Marzio non sarà più sulla panchina della formazione rossoblù, che si trova all’ultimo posto della classifica nel campionato di Promozione.

Marzio, da calciatore, era stato per molte stagioni fra i protagonisti con la maglia del Fbc Saronno, ed a seguire aveva iniziato la carriera da tecnico.

Domenica scorsa, 9′ giornata di andata, il Gavirate aveva pareggiato 1-1 sul campo di un’altra pericolante, il Verbano.

Classifica

Baranzatese 22 punti, Morazzone 21, Universal Solaro 20, Accademia Bmv 18, Canegrate e Besnatese 15, Valle Olona 12, Aurora Cantalupo 11, Cob 91 e Ol-impia 10, Ceriano Laghetto 9, Castanese 8, Verbano 7, Luino 6, Gavirate e Academy Uboldo 5.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: Alessandro Marzio)

06112024