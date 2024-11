Calcio

BOLZANO – Due saronnesi si sono riuniti al Sudtirol: da alcuni anni direttore sportivo è infatti Paolo Bravo, che tanti ricorderanno vestire la maglia del Fbc Saronno nei gloriosi anni novanta della serie C e che ha voluto nelle scorse ore al suo fianco l’ex compagno di squadra Marco Zaffaroni, saronnese doc, che è adesso il nuovo allenatore della formazione altoatesina, impegnata nella corsa per la salvezza in serie B.

Per Zaffaroni, già fautore della miracolosa salvezza dell’Hellas Verona in serie A, e visto anche sulle panchine – fra le altre – di Monza, Cosenza e Feralpisalò, si tratta di una nuova sfida con un importante alleato, Bravo appunto, che è stato fra i protagonisti – nelle ultime stagioni – della scalata del Sudtirol sino alla seconda categoria nazionale. Zaffatoni sostituisce l’esonerato Federico Valente.

Primo appuntamento per la coppia Zaffaroni-Bravo, quello di sabato 9 novembre in casa contro il Sassuolo secondo in classifica con 25 punti, dalle 15. Il Sudtirol è attualmente sedicesimo con 13 punti frutto di 4 vittorie, un pari e 7 sconfitte.

(foto Fc Sudtirol: la firma del contratto da parte di Marco Zaffaroni, con Paolo Bravo)

