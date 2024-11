Città

SARONNO -Riceviamo e pubblichiamo la replica di Novella Ciceroni, presidente di Obiettivo Saronno alla nota di Saronno civica su consiglio comunale di stasera sulla mozione di sfiducia.

TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SU MOZIONE DI SFIDUCIA E CONSIGLIO COMUNALE

“Ogni tanto emerge una verità semplice e profonda” ovvero l’abilità dello storytelling rispetto alla realtà dei fatti.

La realtà dei fatti è che l’amministrazione Airoldi è in bilico ormai da circa tre anni e cioè da dopo aver perso tre assessori di rilievo e cinque consiglieri comunali di maggioranza, uno uscito proprio dal Pd: sorretta dai limitati voti dei consiglieri rimasti ha tirato a campare, ha dovuto tagliare bruscamente ogni tentativo fatto di partecipazione limitando le commissioni consigliari a quelle dovute, ha dovuto cedere alle pretese di chi li ha tenuti in piedi, bloccare i grandi progetti in corso per incompatibilità di vedute come ad esempio quello dell’Isotta Fraschini, la revisione del Pgt, la riqualificazione di Palazzo Visconti.

Al contrario l’Amministrazione Airoldi ha speso i fondi del Pnrr per una piazza identica a prima e per un palco al parco dell’ex Seminario che ci è costato il taglio di 19 alberi sani. I pochi fondi del Pnrr che l’amministrazione Airoldi ha destinato agli impianti sportivi sono stati spesi male e non hanno ancora portato benefici alle associazioni sportive che li utilizzano, come il campo sportivo del Matteotti e il Paladozio.

Non parliamo poi dei proclami per l’ospedale di Saronno lasciato invece in balia di chi lo vuole convertire in un ente privato oppure la sicurezza della città e dei cittadini, la cui cura è stata sempre negata e ci ha regalato una città sempre più spenta e deserta.

Stasera abbiamo l’occasione di porre fine a questa agonia e di ridare la parola ai cittadini con le elezioni nella prossima primavera.

Nel frattempo ci sarà il commissario che dovrà obbligatoriamente portare avanti i lavori in corso (sulla cui attribuzione di merito da parte della attuale compagine “di maggioranza” avrei qualcosa da dire). Del resto la Giunta Airoldi non potrebbe fare diversamente dal Commissario visto che, anche se la sfiducia non dovesse essergli accordata stasera, non avrebbe in ogni caso i numeri per amministratore bensì solo per sopravvivere. A discapito di Saronno, che non lo merita.

