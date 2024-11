Politica

UBOLDO – “Sto leggendo tanti commenti, assurdi per lo più, sulla vittoria di Donald Trump. No, amici miei, non è la fine del mondo e non è nemmeno una brutta notizia. È un presidente che lavorerà quattro anni nell’interesse esclusivo del suo Paese, nulla di più e nulla di meno”. Così Lorenzo Guzzetti, ex sindaco di Uboldo e commentatore politico.

Continua Guzzetti: “La buona notizia, almeno per noi, è che con molta probabilità verrà attutito il delirio green a cui stiamo assistendo da anni, forse salveremo qualcosa della nostra motor valley e tante altre sciocchezze culturali di cui, sinceramente, ne abbiamo le ovaie piene. Sicuramente rimane un tema: la sinistra, in generale, dovrebbe capire che dei diritti civili frega meno di zero alla gente, al popolo, e che sarebbe forse ora di tornare sui diritti sociali uscendo dai salotti della Ztl e confrontandosi con nostra sorella realtà che dice, inequivocabilmente, che Trump non solo ha vinto gli Stati, ma anche il voto popolare”.

06112024