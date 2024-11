Le elezioni statunitensi stanno provocando una vera e propria ondata di positività per un segmento che finora non ha goduto di particolari apprezzamenti. Parliamo del PolitiFi, ovvero il settore delle criptovalute con token a tema politico e dove è possibile trovarne di dedicate ai personaggi del momento come Donald Trump, Kamala Harris o Joe Biden. Ovviamente queste meme coin sono molto polarizzanti, con MAGA (TRUMP), Donald Tremp (TREMP), Super Trump (STRUMP), Kamala Horris (KAMA) e così via.

Il segmento PolitiFi ha visto una crescita della capitalizzazione di mercato e la movimentazione a 24 ore. La cosa non sorprende se consideriamo che nei prossimi giorni sarà ufficialmente deciso il nuovo presidente degli Stati Uniti. Sempre più investitori cercano quindi di capitalizzare sul segmento, puntando anche a meme coin non ancora arrivate sul mercato. FreeDum Fighters è quella che sempre più trader stanno acquistando, poiché in prevendita a un prezzo ancora molto basso, pari a 0,000065$. Il prezzo per token DUM aumenterà rapidamente man mano che la prevendita progredisce attraverso il sistema a 4 fasi, rendendo questa una fantastica opportunità per gli investitori di acquisirlo al prezzo attuale.

Ma non solo, tramite la pagina ufficiale X è anche in corso un “giveaway”, che prevede la scelta di cinque partecipanti che riceveranno 200 dollari ognuno come premio del “Gleam Contest” messo in piedi dal team di sviluppo.

🦅 It’s giveaway time 🇺🇸

Win your share of 1000 $USDT by entering in our Gleam giveaway now 🎁 5 random participants will receive 200 USDT each!

All instructions are in the link below 👇https://t.co/K9QiTKelzn pic.twitter.com/bgYDHefaTS

— FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 31, 2024