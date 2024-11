news

EuroBrico, con oltre trent’anni di esperienza nel mondo del bricolage, del Fai-Da-Te e del giardinaggio, si conferma come un autentico leader per chi cerca prodotti di qualità, innovativi e pensati per ogni necessità. Nata come azienda familiare, ha saputo crescere mantenendo intatti i propri valori originari, che uniscono tradizione, attenzione al cliente e capacità di rinnovarsi.

Un catalogo con oltre 40.000 opzioni, espressione dei brand più autorevoli

Con più di 40.000 articoli, EuroBrico offre soluzioni per ogni tipo di necessità domestica. Tutti i prodotti sono espressione di marchi di prestigio internazionale come Bosch, Philips, Daikin e U-Power, sinonimo di affidabilità e sicurezza.

Per ciò che riguarda la proposta, spazia dagli utensili elettrici – come trapani, levigatrici e smerigliatrici – a una vasta scelta di articoli per giardinaggio, come tagliaerba, decespugliatori e motoseghe.

L’azienda, poi, offre soluzioni energetiche innovative come caldaie, stufe a pellet e climatizzatori ad alta efficienza. Questi prodotti aiutano a ridurre il consumo energetico, promuovendo uno stile di vita più responsabile e un minor impatto ambientale.

Per abbellire gli ambienti domestici, invece, sono disponibili mobili e complementi d’arredo per spazi indoor e outdoor. Dalle piscine ai barbecue, dalle cassettiere agli armadi per la camera da letto, tutte le soluzioni garantiscono resistenza e massima durata nel tempo.

Senza scordare, in aggiunta, che in vista del periodo natalizio, l’e-commerce ha arricchito il catalogo con decorazioni festive e luci per interni ed esterni. L’offerta include addobbi luminosi e ghirlande, ma anche diverse tipologie di albero di Natale.

Un’esperienza di shopping multicanale

EuroBrico si impegna a garantire un’esperienza d’acquisto fluida e completa, mettendo al centro le esigenze dei clienti. Il pubblico, infatti, può contare su un supporto diretto via chat e form di contatto, mentre per una consulenza personalizzata è disponibile il servizio di prenotazione della chiamata.

Anche le spedizioni sono rapide e puntuali. L’impresa garantisce tempi di consegna celeri, con oltre il 97% degli articoli in pronta consegna spediti entro 24/48 ore.

Per quanto riguarda i pagamenti, EuroBrico offre opzioni sicure e flessibili, tra cui carte di credito, PayPal, bonifico bancario e metodi digitali come Google Pay e Apple Pay. È inoltre possibile usufruire della rateizzazione tramite Scalapay, offrendo così soluzioni adatte a ogni esigenza.

Oltre alla piattaforma e-commerce, EuroBrico vanta una rete di oltre 25 punti vendita e pick-up point dislocati tra Triveneto e Lombardia, che permettono ai clienti di ritirare gli ordini effettuati online nel negozio più vicino.

Lo store digitale, infine, ha conquistato per due anni consecutivi il terzo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, un prestigioso riconoscimento assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.