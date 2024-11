Città

SARONNO – Nonno amico investito sulle strisce pedonali in via Frua a Saronno. La notizia dell’incidente che ha coinvolto uno dei Nonni amici dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno ha fatto il giro della città e sono tante le famiglie preoccupate per quanto accaduto.

Bloccate dal maltempo all’aeroporto di Barcellona le ragazze del Saronno Softball. Stavano rientrando della Spagna dopo avere partecipato al torneo giovanile di Viladecans, che si trova proprio nei pressi del capoluogo catalano.

L’elicottero che sorvolava Saronno e le decine di pattuglie della polizia di stato avevano fatto pensare ad una grande operazione in corso ma in pochi ne avevano compreso la portata: furbetti del bonus facciate, confiscati beni per 15 milioni di euro.

06112024