SARONNO – “Non tutte le storie finiscono con un lieto fine: Anastasio, un dolce gattino che è stato ricoverato in clinica per diversi giorni dopo averlo recuperato dalla strada ed essersi ammalato, non ce l’ha fatta. Il suo caso ci ha toccato profondamente, ma oltre al dolore rimane il dovere di saldare le spese veterinarie”.

Malgrado l’impegno dei volontari e del personale veterinario il gattino Anastasio non ha potuto essere salvato ma l’associazione si trova a dover pagare dei costi importanti da qui la scelta di lanciare un appello: “Anche se le cliniche ci vengono sempre incontro, i costi sono elevati e la solidarietà di chi ci sostiene è fondamentale per poter continuare ad aiutare altri animali in difficoltà. Ogni contributo, piccolo o grande, fa la differenza. Aiutaci a chiudere questa triste storia e a preparare il terreno per salvare altre vite. Grazie di cuore per il supporto”.

I costi ammontano a circa 1225 euro e su Paypal dove è attiva la raccolta fondi https://www.paypal.com/donate?campaign_id=P7BEG68NN2PZL&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAabLRt7nTNgfGPFngEnyVAD09tzH86WHCNABi_-JpgV5fB2U-AF6B0s-SdI_aem_LaKViy6-olyCbstOAXUAuQ.

