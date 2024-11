Politica

VARESE -“Il debito cresce sulle spalle dei giovani, e da Meloni niente politiche per la crescita. Agli influencer di governo i giovani non interessano perché, essendo (purtroppo) pochi, non portano in dote un bacino di voti”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Per esempio, mentre il ministro Lollobrigida magnifica le eccellenze dell’agroalimentare, non si trova un euro per rinnovare l’esonero contributivo agli under 40 per avviare e mantenere una attività agricola e di pesca in un Paese che ha un bassissimo ricambio generazionale. Italia viva presenterà emendamenti in legge di bilancio per ripristinare queste misure di buonsenso avviate con il governo Renzi e speriamo che la maggioranza batta un colpo”.



