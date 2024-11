CASTIGLIONE OLONA – L’assessorato alle Politiche sociali e istruzione del Comune di Castiglione Olona in collaborazione con l’Istituto scolastico comprensivo Cardinal Branda Castiglioni presenta “

L’iniziativa, che si terrà domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 12.30 al Castello di Monteruzzo in via Marconi 1, darà infatti la possibilità ai ragazzi delle scuole medie che stanno affontando le scelte per il loro futuro di scoprire nel concreto le opportunità lavorative offerte dalla formazione professionale.

Un’importante occasione di informazione, confronto e dialogo, oltre che l’occasione per incontrare e conoscere le diverse imprese artigiane presenti sul territorio.

Ingresso libero.