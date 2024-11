Città

SARONNO – L’Associazione Amici della lirica Giuditta Pasta, propone per domenica 10 novembre alle 16, un concerto dal titolo “La violenza sulla donna dal melodramma ad oggi”.

Lo spettacolo sarà a cura di Sandro Santillo, regista in ambito sia televisivo che teatrale. Sandro Santillo è stato direttore per la regia per due anni con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro, per le performances di “Arlecchino servitore di due padroni”, “Minna von Barnhelm”, “La tempesta”, “Giorni Felici”, ed al teatro alla scala per “Lohengrin”.

Santillo ha collaborato in ambito televisivo sia con Mediaset sia con la Rai, ha insegnato nel conservatorio di Piacenza ed all’università Kunitachi in Giappone. E’ altresì presidente dell’associazione Musica e Scena, che collabora con le municipalità di Milano per la realizzazione di spettacoli inerenti all’opera.

