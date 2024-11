Città

SARONNO – “In vista dell’imminente consiglio comunale che si svolgerà mercoledì 6 novembre ritengo opportuno rendere note in modo preventivo e trasparente alcune considerazioni”.

Agostino De Marco consigliere comunale di Forza Italia anticipa la sua posizione, e al sua dichiarazione, in vista del consiglio comunale di questa sera con la mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi.

“Nel mio primo intervento in consiglio comunale a Saronno del novembre 2020 feci presente che la mia opposizione alla nuova amministrazione sarebbe stata costruttiva e non pregiudiziale, nel rispetto dei ruoli politici usciti dalle elezioni: il centrodestra minoranza d’opposizione e il centrosinistra maggioranza di governo della città. Avevano vinto e avevano il diritto e anche il dovere di governare. Per onestà intellettuale riconobbi positive anche le scelte degli assessori nominati.

Credo che in questi anni coerentemente ho mantenuto fede alle mie dichiarazioni iniziali. Su provvedimenti della maggioranza, a volte mi sono astenuto per non votare contro in quanto li ritenevo giusti, fino al votare positivamente la tassa di soggiorno proposta da questa maggioranza.

Ho votato anche la consigliera Marta Gilli per la presidenza della commissione del Pgt, scelta non compresa dal mio partito Forza Italia, ma oggi come allora sicuramente lungimirante politicamente.

Aver sostenuto e dimostrato vicinanza alla consigliera Marta Gilli ha contribuito a sostenerla e a non farla sentire sola in consiglio comunale nella difficile scelta che fatto. Anteporre l’amicizia e la stima per la persona, alla militanza politica hanno caratterizzato sempre il mio agire politico. Purtroppo qualcuno anche nella minoranza del centrodestra non ha compreso queste mie azioni politico- amministrative.

In queste ultime settimane, osservando ed ascoltando le diverse posizioni, supposizioni e richieste pervenute sono più che mai convinto dell’importanza di essere un uomo libero e un politico anomalo in quanto non ho mai aspirato a poltrone , quando me l’hanno proposte ho rifiutato, né tanto meno a visibilità e ansia di protagonismo. La correttezza nei rapporti e la coerenza che hanno sempre caratterizzato il mio impegno politico mi portano a votare convintamente la mozione di sfiducia, di cui sono anche firmatario, affinché questa amministrazione metta fine alla lenta agonia amministrativa nell’interesse della città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti