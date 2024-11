Comasco

SARONNO – ROVELLO PORRO Le motivazioni non sono ancora state ricostruite ma certo l’episodio ha suscitato molto allarme. Ieri sera intorno alle 18 subito dopo la fine dello sciopero è scoppiata una violenta lite tra stranieri sul treno partito alle 18 sa Milano e diretto a Como.

All’altezza di Saronno è iniziata, per motivi che non sono ancora stati chiariti, una discussione tra due egiziani e un altro nordafricano. I toni sono saliti e quest’ultimo ha chiamato alcuni connazionali in suo sostegno. E’ iniziato un violento scontro e sono spuntate anche delle mazze. E’ scattato l’allarme e il treno è stato fermato a Rovello Porro.

Massiccia la mobilitazione delle forze dell’ordine con tre pattuglie dei carabinieri, due ambulanze e un’automedica. Il treno è ripartito solo intorno alle 19.10.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti