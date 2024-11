Città

SARONNO / LOMAZZO – Nelle scorse ore l’annuncio delle Stelle Michelin, destinate ai ristoranti dell’eccellenza culinaria italiana. Per quanto riguarda la zona, è giunta l’attesa conferma della stella a Sui generis di via Roma a Saronno ed alla Trattoria contemporanea di via Del Rocco a Lomazzo, dello chef Davide Marzullo, originario di Uboldo.

La guida Michelin

La Guida Michelin Italia celebra un traguardo significativo con la pubblicazione della sua 70′ edizione. Anche quest’anno, la selezione si presenta ricca e variegata, includendo ben 130 nuovi ristoranti, a conferma della vitalità e del dinamismo della scena gastronomica italiana.

Oltre all’attenzione all’eccellenza culinaria, si nota un crescente impegno verso la sostenibilità. Molti chef, infatti, puntano su una cucina che valorizza ingredienti locali e collaborazioni con piccoli produttori, esaltando i sapori del territorio e promuovendo un modello di ristorazione più responsabile.

Tra le nuove stelle assegnate, spicca il talento di Giancarlo Perbellini: il suo ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona ha conquistato la terza stella, una delle sorprese più emozionanti di questa edizione. La selezione di quest’anno continua a raccontare la storia di una gastronomia che unisce passione, talento e savoir-faire, con molte altre sorprese che attendono di essere scoperte.

