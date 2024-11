Altre news

SARONNO – Oggi cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, senza precipitazioni in vista. Le temperature raggiungono una massima di 14°C e una minima di 6°C, con lo zero termico attorno ai 3041 metri. I venti sono assenti al mattino e deboli da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Per ulteriori dettagli, visita 3BMeteo.

Un campo di alta pressione domina la regione, assicurando tempo stabile e soleggiato. Sulle basse pianure occidentali il clima sarà nebbioso per gran parte della giornata, con possibili rasserenamenti in serata. Nelle aree orientali, la nebbia ridurrà la visibilità specialmente al mattino presto. Su pedemontane e Prealpi, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, mentre sulle Orobie e Alpi Retiche si potranno osservare addensamenti nelle ore centrali della giornata. I venti sono deboli e ruotano verso Sud-Ovest.

