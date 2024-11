Cronaca

SARONNO – Non ha praticamente nessun vaolore commerciale ma era importante per spostarsi in città, per una professoressa saronnese: il riferimento va alla Fait 600 blu che è stata rubata lo scorso giovedì 30 ottobre da una via saronnese. C’è stata la denuncia ai carabinieri della Compagnia cittadina ed ora anche un appello sui social, al quale si unisce anche ilSaronno pubblicando l’immagine della utilitaria rubata, con la speranza che qualcuno veda il veicolo ed avvisi le forze dell’ordine per il recupero.

Non si esclude, infatti, che si sia trattato di un “furto d’uso” ovvero sia stata rubata da qualche che l’ha usata per spostarsi da un luogo all’altro e che potrebbe averla già abbandonata da qualche parte.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

06112024