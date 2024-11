ilSaronnese

ORIGGIO – Un’escursione nel bosco in cerca di funghi, accompagnati dall’esperto. Il Parco dei Mughetti propone l’iniziativa per sabato 9 novembre: un’escursione nel bosco Borromeo di Origgio per il riconoscimento dei funghi. Guidati da un esperto micologo, i partecipanti dell’escursione scopriranno quali funghi crescono nel parco dei Mughetti, imparando le tecniche di riconoscimento e le regole per la raccolta.

L’escursione sarà della durata di circa tre ore con partenza alle 9.30 dal parcheggio di via Miglio – angolo Via Caduti, a Origgio. Rientro entro le 12.30.

La partecipazione è gratuita con obbligo di iscrizione via email ([email protected]) o via telefono (02-96951140) indicando nome e cognome. Ai partecipanti verrà donata la nuova carta escursionistica del Parco. In caso di maltempo, l’escursione verrà annullata.

07112024