SARONNO – Sabato 9 novembre Saronno diventerà il palcoscenico di un evento straordinario dedicato alla pace e alla nonviolenza. La città aderisce alla Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, un momento di forte impatto simbolico che riunisce associazioni e cittadini, uniti dal desiderio di promuovere un mondo libero da conflitti e oppressioni. L’evento è organizzato dal coordinamento di associazioni 4 passi di pace con il patrocinio del comune di Saronno.

L’appuntamento è fissato per le 15 in Piazza Libertà, il cuore pulsante della città, dove i partecipanti di tutte le età si riuniranno per dare il via a un corteo che attraverserà il centro cittadino. La marcia partirà alle 15.30, percorrendo Corso Italia, Piazza Volontari del sangue e proseguendo lungo le vie Cavour, San Cristoforo, Pietro Monti e Legnani, fino a giungere all’oratorio, dove ci sarà un momento di dialogo e riflessione dalle 16 alle 18, intervallato da musiche.

La giornata si concluderà alle 18.30 con la catena umana, formata dai presenti, per disegnare il simbolo della nonviolenza. Questo gesto rappresenterà l’unione di intenti per un futuro libero da conflitti e pregiudizi, sottolineando che un mondo senza guerra è possibile se ognuno si impegna nel suo piccolo.

I rappresentanti dell’associazione 4 passi di pace” hanno evidenziato l’importanza della marcia in un contesto globale segnato da oltre 58 conflitti attivi. Queste guerre colpiscono quotidianamente bambini e persone vulnerabili in diverse parti del mondo. L’obiettivo della marcia è quello di risvegliare le coscienze e portare avanti una voce per la pace. Come sottolineato da Lura Piuri ai microfoni di Radiorizzonti, la marcia è partita il 2 ottobre dal Costa Rica, un paese simbolico che ha scelto di non avere un esercito. Questo evento globale si concluderà il 5 gennaio e attraverserà vari continenti, invitando ogni nazione a organizzare iniziative per tenere viva la discussione sulla pace.

La Marcia Mondiale per la Pace non è solo un evento, ma è un invito a riflettere su come possiamo contribuire a costruire una società più giusta e pacifica. Il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni locali dimostra che la lotta per la pace è una responsabilità collettiva. Saronno si prepara a lanciare un messaggio potente: insieme possiamo lavorare per un futuro migliore.

(foto d’archivio)

