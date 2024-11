Cronaca

UBOLDO – Intervento oggi dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in via Ceriani ad Uboldo, per un incidente stradale che si è verificato alle 12.30.

Sul posto la polizia locale oltre all’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Misinto, per una automobile uscita di strada. E’ stata soccorsa una donna di 30 anni, che ha riportato lesioni e contusioni varie; non è comunque apparsa in pericolo di vita. E’ stata trasportata all’ospedale di Legnano con l’autolettiga, mentre gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di eseguire tutti gli accertamenti del caso ed i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione sul territorio)

07112024