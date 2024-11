Sport

CASTELLANZA – Tornano in campo i ragazzi dell’AZ Robur Saronno che questa sera per il turno infrasettimanale ospiteranno al PalaBorsani di Castellanza la Fulgor Fidenza.

Saronno è reduce da una sconfitta esterna contro Omegna, caratterizzata da un finale in cui i biancoazzurri hanno avviato un’insperata rimonta, sfumata sul più bello.

Coach Gambaro nel prepartita si è espresso in maniera positiva riguardo all’atteggiamento della sua squadra e spera che con il ritorno di Giulietti e col roster al completo si possa fare quel passo in più per incrementare il numero di vittorie.

Fidenza, allenata da coach Bizzozi, arriva dalla vittoria in casa contro Desio ed ha complessivamente a bilancio quattro successi e altrettante sconfitte. Un’altra squadra tosta e molto valida che i biancoazzurri proveranno a battere con tutte le proprie forze.

Palla a due alle 20.30, come di consueto sul nostro sito sarà disponibile il racconto in diretta della gara.

