CASTELLANZA – Oggi al PalaBorsani di via Legnano Castellanza per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Su ilSaronno aggiornamento del risultato e immagini dell’incontro.

Dopo una serie di sconfitte all’ultimo sospiro, l’Az Robur Saronno torna a casa per muovere la classifica. I saronnesi sono attesi al difficile impegno contro un’altra neo-promossa, la Fulgor Fidenza.

La squadra di coach Bizzozi ha un record in perfetta parità tra vittorie e sconfitte. Gruppo giovane, con prepotenza atletica e svariate risorse, Fidenza lotta per emergere in campionato. Proprio come noi. Appuntamento dunque stasera, giovedì 7 novembre alle 20.30 sul parquet di casa dei biancazzurri del presidente Ezio Vaghi oppure su Lnp Pass per la trasmissione in diretta del match.

(foto Bereket Bellini: azione di gioco dell’Az Robur Saronno)

07112024