Cronaca

BREGNANO – Si è concluso con un ricovero in psichiatria il movimentato episodio avvenuto nella nottata del 3 novembre nel vicino comasco: a Cermenate sono accorsi i carabinieri per soccorrere una donna minacciata dal figlio, di 30 anni. Il ragazzo risulta residente a Bregnano ed in cura in un vicino centro psicosociale: quella sera nel corso di una lite si sarebbe armato di un coltello da cucina cercando di colpire la malcapitata che allora è scappata a casa di un parente, dando l’allarme.

I militari dell’Arma sono arrivati subito ed hanno riportato la calma; il trentenne è stato denunciato per minacce aggravate e trasportatyo in ospedale per gli accertamenti del caso. A quanto pare la sua esplosione di violenza era legata al diniego della mamma a consegnargli 150 euro che chiedeva insistentemente.

07112024