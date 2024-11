CASTIGLIONE OLONA – Lo scorso fine settimana le celebrazioni per il 106′ anniversario della Giornata delle forze armate e dell’Unità nazionale.

La mattinata ha visto la deposizione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti in piazza Canziani a Gornate Superiore e il raduno dei partecipanti e delle associazioni al monumento dei Caduti di tutte le guerre di via Castiglioni. Successivamente si è svolta la visita al Sacrario dei Caduti all’interno del cimitero. Ad accompagnare il corteo e le celebrazioni è stato il corpo filarmonico Santa Cecilia e una delegazione degli alunni dell’Istituto scolastico comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni” che hanno contribuito alla cerimonia partecipando attivamente con alcune letture e spunti di riflessione, poesie e ricerche. A seguire, la celebrazione della messa in chiesa parrocchiale con particolare ricordo ai Caduti di tutte le guerre alla presenza delle autorità cittadine a partire dal sindaco Giancarlo Frigeri. Le autorità presenti hanno espresso la loro gratitudine alle forze armate per il loro impegno quotidiano sul territorio.

“Un ringraziamento a tutte le forze armate, a don Ambrogio, don Maurizio, agli alunni e docenti della scuola secondaria Ic Branda Castiglioni, al Corpo Filarmonico Santa Cecilia e grazie a tutte le associazioni presenti che rappresentano la nostra comunità: Gruppo Alpini di Castiglione Olona, Pro loco, Protezione civile, carabinieri in congedo, Combattenti e reduci, Avis Castiglione Olona, Aido, Anpi Castiglione Olona, Gs camminatori San Carlo Varese.