Dogecoin (DOGE) ha ottenuto ottimi risultati a ottobre 2024. Nonostante una lieve correzione dello 0,5%, il token è salito del 4,8% nei grafici settimanali, del 3,2% in quelli a 14 giorni e quasi del 40% nell’ultimo mese. Dal novembre 2023, il prezzo di DOGE è aumentato del 120,8%.

Perché Dogecoin (DOGE) è salito a ottobre?

Ottobre è storicamente un mese positivo per il mercato delle criptovalute, e quest’anno ha confermato la tendenza. Bitcoin (BTC) ha registrato un’incredibile crescita a fine mese, arrivando a $73.000 per la prima volta da marzo 2024. Anche se BTC non ha superato il suo massimo storico di $73.737, il rally potrebbe aver dato slancio al prezzo di DOGE.

Un altro fattore che ha contribuito alla crescita di DOGE è l’idea di Elon Musk di lanciare un Dipartimento per l’Efficienza Governativa sotto la presidenza di Donald Trump, abbreviato in “DOGE.” Gli analisti prevedono un rally di mercato se Trump vincesse le prossime elezioni.

La meme coin potrebbe salire del 33% fino a $0,20

If #Dogecoin $DOGE breaks above the $0.169 resistance, we could see a 27% rally up to $0.209! pic.twitter.com/seVi6gdoH5 — Ali (@ali_charts) November 2, 2024

Secondo l’analista di criptovalute Ali Martinez, Dogecoin (DOGE) potrebbe arrivare a $0,20 se riuscisse a superare la resistenza a $0,169, segnando un incremento di circa il 33,3%.

Gli analisti di CoinCodex, al contrario, offrono una visione più prudente per DOGE, ipotizzando una correzione nelle prossime settimane che potrebbe far scendere la meme coin a $0,128 il 27 novembre 2024, un calo del 14,6% rispetto agli attuali livelli.

Changelly prevede invece un consolidamento del prezzo di DOGE intorno ai livelli attuali, con un massimo stimato a novembre di $0,15.

Pepe Unchained, l’alternativa a Dogecoin

Oltre Dogecoin, un altro progetto sta ottenendo buoni risultati.

Pepe Unchained ha raccolto oltre $24 milioni in prevendita ed è chiaro perché gli investitori vi stiano prestando attenzione.

A differenza delle tipiche meme coin guidate dall’entusiasmo e dal trend del momento, Pepe Unchained ha un approccio nuovo, essendo la prima rete Layer-2 dedicata a un serie di meme coin diverse che possono essere messe appositamente in staking.

In questo momento, gli investitori possono acquistare PEPU in prevendita a $0,01219 l’uno utilizzando ETH, USDT, BNB o una carta bancaria.

Il team sta sviluppando anche un ecosistema completo attorno alla sua rete Layer-2, con un block explorer, un DEX personalizzato e un’app di staking che offre un APY del 99%.

Esiste anche un programma di sovvenzioni per gli sviluppatori per attirarli alla blockchain e a creare un ambiente fiorente per le meme coin.

Non sorprende che queste caratteristiche abbiano attirato una grande attenzione su Pepe Unchained.