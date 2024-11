Calcio

SOLARO – Appuntamento oggi a Solaro per la presentazione del nuovo libro di Filippo Galli, “Il mio calcio eretico”.

“Vieni a scoprire dal vivo le storie e i valori che hanno segnato la carriera di uno dei grandi protagonisti del calcio italiano, raccontati direttamente dall’autore! – l’invito da parte dei dirigenti dell’Universal Solaro, che hanno organizzato questa iniziativa – Un’occasione unica per immergerti nel mondo dello sport attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto”.

L’evento si svolgerà a Solaro, nella sala polifunzionale in via San Francesco, alle 21 del 7 novembre.

Per partecipare, è necessaria la registrazione al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/il-mio-calcio-eretico-presentazione-del-libro-a-cura-di-filippo-galli-tickets-1061961458309?aff=oddtdtcreator

Sarà possibile acquistare una copia del libro durante l’evento.

Filippo Galli è un ex calciatore e allenatore italiano, noto per la sua carriera come difensore centrale, soprattutto al Milan. Nato il 19 maggio 1963 a Monza, Galli è cresciuto nelle giovanili del Milan, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra negli anni ’80. Con il Milan ha vissuto alcuni dei momenti più gloriosi del calcio italiano, vincendo numerosi trofei tra cui cinque scudetti e tre Coppe dei Campioni (poi diventata Champions League). Difensore solido e intelligente, Galli ha formato una retroguardia formidabile accanto a campioni come Franco Baresi, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta. Dopo il Milan, ha proseguito la sua carriera con varie squadre, tra cui Reggiana, Brescia e Watford in Inghilterra. Terminata la carriera da giocatore, è passato alla carriera di allenatore e dirigente, lavorando principalmente nel settore giovanile del Milan, dove ha contribuito alla formazione di giovani talenti. La sua competenza tattica e il suo spirito sportivo lo rendono una figura rispettata nel panorama calcistico italiano.

(foto da Facebook di Filippo Galli)

07112024