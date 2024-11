ilSaronnese

GERENZANO – Previsto a breve l’inizio dei lavori al cimitero di Gerenzano, che aveva subito pesanti danni durante la grandinata del luglio 2023. Si tratta di uno degli interventi più richiesti dalla comunità, che lamentava le pesanti infiltrazioni e i danni ai soffitti dei colombari.

Come già promesso dalla sindaca Stefania Castagnoli nella lettera aperta ai cittadini dello scorso settembre, i lavori sono ormai imminenti: nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo da 415.000 euro con una delibera di giunta, l’ultimo via libera prima dell’inizio del cantiere. Si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria particolarmente impegnativa e divisa su tre lotti e, per ciascuno, al fine di velocizzare le tempistiche, verranno affidati i lavori in modo diretto.

Nelle scorse settimane, la sindaca aveva già sottolineato come il cimitero, luogo non solo di importanza fisica ma soprattutto affettiva, fosse nelle priorità dell’amministrazione, ma che i ritardi fossero dovuti a difficoltà a reperire risorse e personale tecnico competente. Ora, con l’arrivo di mezzo milione di acconto dall’assicurazione e dopo aver sistemato i danni alla scuola media e al centro anziani, oltre 400.000 euro sono stati stanziati per i lavori al cimitero.

(foto archivio)