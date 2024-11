Città

SARONNO -Nelle scorse ore l’annuncio delle Stelle Michelin, destinate ai ristoranti dell’eccellenza culinaria italiana. Per quanto riguarda la zona, è giunta l’attesa conferma della stella a Sui generis di via Roma a Saronno ed alla Trattoria contemporanea di via Del Rocco a Lomazzo, dello chef Davide Marzullo, originario di Uboldo.

1000 imprese Best performer: Lu-Ve Group di Uboldo premiato a Brunello.

Morte Stefano Rategni, dopo due mesi è ancora un mistero a Saronno.

“A completamento del progetto di riqualificazione dei parcheggi nord e sud di piazza Repubblica portato avanti dalla Saronno servizi, sono state installate in questi giorni le rastrelliere che possono alloggiare sino a 14 biciclette“. Lo fa sapere dell’Amministrazione comunale.

