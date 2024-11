news

Tra tutte le decorazioni natalizie, alberi di Natale e presepi non possono di certo mancare mai all’appello. Ultimamente, però, c’è anche un altro meraviglioso addobbo che sta via via prendendo sempre più piede: il villaggio di Natale.

Queste composizioni non solo affascinano con le loro luci e dettagli, ma danno la possibilità di dare vita a un piccolo mondo fatato.

Vediamo allora come è nata questa nuova usanza e alcuni tips creativi per utilizzare i villaggi natalizi per arricchire la decorazione di casa durante le feste.

La storia dei villaggi di Natale: dalle origini alle rappresentazioni moderne

La tradizione di realizzare paesaggi natalizi in miniatura durante le festività natalizie ha radici antiche. Le origini dei villaggi di Natale possono essere fatte risalire al presepe, nato in Italia nel XIII secolo per rappresentare la Natività. Ben presto, però, le creazioni semplici e connesse solo alla nascita di Gesù si sono evolute.

In Europa, soprattutto in Germania, si sviluppò tra XVIII e XIX secolo la tradizione di costruire piccoli villaggi che raffiguravano scene rurali e invernali, ambientazioni “da contorno” alla Natività.

Successivamente, dagli anni ‘70 del Novecento in poi, il concetto di Christmas Village si diffuse soprattutto negli Stati Uniti, diventando un vero e proprio must per le decorazioni natalizie, rappresentando paesaggi innevati di montagna, e includendo nelle scenografie anche elementi moderni come piste di pattinaggio, giostre, trenini, figure in movimento, lucine e musichette.

Oggi anche in Italia i villaggi natalizi sono molto amati, e vengono usati anche per arricchire i più tradizionali presepi.

Come abbinare i villaggi natalizi al presepe e alle altre decorazioni

Integrare il villaggio natalizio con altre decorazioni, come il presepe, può creare un effetto sorprendentemente armonioso e scenografico. Ecco alcuni suggerimenti su come ottenere un abbinamento perfetto.

Creare una separazione tematica

Trattandosi di due mondi un po’ diversi, è preferibile separare il presepe dal villaggio natalizio. Ad esempio, su un mobile si può posizionare il presepe su un piano inferiore, dedicato esclusivamente alla Natività, e collocare il villaggio nel ripiano superiore, in modo da evocare un paesaggio circostante che fa da sfondo alla scena sacra.

Trovare elementi di connessione

Se si vuole integrare presepe e villaggio, occorre cercare elementi di collegamento come statuine di pastori o piccoli animali che possano muoversi tra i due mondi, creando un “ponte” tematico.

Si può utilizzare anche neve artificiale, alberi o piccole lanterne per collegare visivamente i due ambienti, facendo attenzione a non sovrapporre eccessivamente i dettagli per evitare che il tutto risulti confuso.

Giocare con le luci

Le luci sono essenziali per bilanciare i due elementi decorativi. È bene usare un’illuminazione soffusa e calda per il presepe, mentre per il villaggio si possono usare semplicemente le lucine integrate oppure aggiungerne altre di colori diversi.

Creare l’atmosfera perfetta: consigli per la composizione e il posizionamento

Il posizionamento e la composizione sono fondamentali per creare un villaggio natalizio che ispiri e catturi l’attenzione. Per collocarlo al meglio, è importante tener conto di questi punti.

Scegli la posizione ideale

Il posto ideale per posizionare il villaggio di Natale potrebbe essere un tavolino da caffè, ma anche una mensola sopra il caminetto o una credenza.

Una posizione rialzata permette di apprezzare meglio i dettagli e dona al villaggio maggiore visibilità. Meglio evitare di posizionarlo vicino ad altre decorazioni troppo luminose, in modo che possa risaltare e non sembrare di troppo.

Usa sfondi e accessori

Un trucco molto semplice per valorizzare il villaggio è l’uso di sfondi, come pannelli in legno o carta decorata con paesaggi innevati, che aiutano a creare profondità e incorniciano la scena.

Si possono aggiungere poi accessori come alberi, animali, mini-lanterne o persino piccole panchine: questi dettagli, anche se minimi, contribuiscono a far apparire realistico il villaggio.

Unisci più villaggi

Se si vogliono unire più villaggi, è possibile creare sentieri e stradine per collegare le varie scene. Anche piccoli ponti e staccionate possono aiutare a dare struttura e coerenza, collegando i vari elementi tra loro.

Tips extra: conserva bene il tuo villaggio natalizio!

Infine, per godere del villaggio natalizio anno dopo anno, è fondamentale prendersene cura. Occorre, quindi, riporre le case e le statuine in scatole imbottite dopo le festività, evitando di sovrapporre oggetti pesanti per non danneggiare le delicate miniature.

Un buon villaggio natalizio è un investimento che può durare nel tempo, in modo da poterlo sfoggiare anno dopo anno.