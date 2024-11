Cronaca

CISLAGO – Cislago è stata teatro di un nuovo episodio di vandalismo: nella notte, ignoti armati di bombolette spray rosse hanno imbrattato i muri del cimitero, lasciando messaggi provocatori come “Sei pronto alla prossima dose” e “Qui sei il benvenuto”.

Le frasi, dal tono apertamente no-vax, sono state scoperte la mattina del 5 novembre e hanno suscitato indignazione tra i residenti. Questo atto vandalico si aggiunge a una serie di episodi simili avvenuti negli ultimi mesi in paese.

In zona i no-vax più estremisti erano già entrati in azione in passato, con ulteriori imbrattamenti. Su quest’ultimo e sui precedenti episodi – come sui muri del cimitero di Rovellasca – sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

