Il Bitcoin, la criptovaluta più grande per market cap e la più conosciuta al mondo, ha visto una crescita importante nell’ultimo mese, arrivando fino a 73.000 dollari e avvicinandosi a un nuovo massimo storico (ATH).

Tuttavia, l’ultima settimana è stata negativa per l’asset, a causa di una caduta che lo ha riportato sotto i 70.000 dollari. Al momento, il Bitcoin ha un valore di circa 69.900 dollari.

Gli sviluppi recenti, hanno portato gli analisti a domandarsi se Bitcoin si stia preparando per un crollo importante, simile a quello visto a metà del 2022, oppure si tratta di un evento diverso.

In effetti, in due occasioni del 2024 si sono verificati periodi di perdita: ad agosto, al termine di un significativo ribasso, e a giugno, durante una fase di correzione. Tuttavia, questa è la prima volta che ciò avviene immediatamente dopo una crescita significativa.

È possibile che dopo questa serie di perdite, Bitcoin inizi a crescere anziché scendere ulteriormente. Tuttavia, il secondo scenario, quello di un crollo significativo, sembra il più probabile.

Gli esperti si attendono una correzione del Bitcoin da tempo e questi sviluppi non si erano mai visti prima. Il modello attuale, caratterizzato da un picco arrotondato (inverted cup pattern), indica che se il valore scende al di sotto di una certa soglia, potrebbe non esserci possibilità di recupero. Ci si chiede quindi quanto in basso possa andare.

Un nuovo massimo storico o una crescita superiore avrebbero avuto effetti molto positivi su Bitcoin, cambiando le prospettive di mercato.

Tuttavia, il BTC non ha raggiunto un nuovo ATH, ma a un modello tecnico di doppio massimo e a un massimo più basso sul lungo termine. Questo potrebbe confermare la validità dei target stabiliti in precedenza, ma dovremo attendere la chiusura della giornata per avere conferme definitive.

Le previsioni per la fine del 2024 e l’inizio del 2025 vedono il Bitcoin salire sopra i 100.000 dollari, ma i dati recenti mostrano che questo risultato potrebbe effettivamente non arrivare nel breve termine.

Al momento, non ci sono particolari segnali per una Bull Run, bisogna però tenere conto che Bitcoin potrebbe recuperare e tornare sopra i 70.000 dollari.

I trader quindi devono fare attenzione a non finire nella classica “Bull Trap”, ovvero un processo attraverso il quale si acquista un asset ai massimi locali o macro, solo per vedere la tendenza invertire immediatamente.

Il termine “trap” (trappola) deriva dal fatto che, una volta che questi investitori tardivi hanno effettuato l’acquisto, si ritrovano a detenere l’asset con una perdita non realizzata per un lungo periodo di tempo — o addirittura indefinitamente.

I trader in questa posizione hanno poche scelte: devono vendere in perdita o aspettare che il valore torni al livello di acquisto.

Tuttavia, questo potrebbe non avvenire mai, e coloro che operano con leva finanziaria potrebbero vedere la loro posizione o l’intero conto liquidati come risultato.

Pertanto, prima di investire in Bitcoin, i trader dovrebbero attendere ulteriori sviluppi. Nel frattempo, molti stanno investendo in nuovi token alternativi, come ad esempio FreeDum Fighters, una meme coin basata sulle elezioni.

FreeDum Fighters

FreeDum Fighters è un token PolitiFi progettato per capitalizzare sulle elezioni presidenziali statunitensi, con meme provocatori che ritraggono Donald Trump e Kamala Harris. Il progetto ha già raccolto oltre 450.000 dollari, con un valore di vendita per il token nativo DUM attualmente fissato a 0,00007 dollari.

I protagonisti delle elezioni finte sono Magatron e Kamacop 9000 rispettivamente una caricatura di Donald Trump ispirata al Dr. Octopus, e una Kamala Harris in stile robocop.

Gli utenti possono “votare” per uno dei due personaggi attraverso il meccanismo di staking, per poi monitorare i risultati tramite una dashboard dedicata.

Dopo aver acquistato i token, i trader possono scegliere il candidato su cui scommettere e partecipare a chat per dibattiti divertenti.

Lo staking del token DUM consente di ottenere ricompense passive calcolate in base all’Annual Percentage Yield (APY), con valori differenti a seconda del candidato scelto. Gli utenti possono anche mettere in staking i token DUM per entrambi i candidati per massimizzare i guadagni.

Il DUM è un token multi-chain, acquistabile collegando un wallet al sito ufficiale della presale e supporta transazioni in ETH, BNB, BASE, SOL e USDT, oltre alla possibilità di acquisto con carta di credito. I token acquistati possono essere immediatamente messi in staking selezionando l’opzione pertinente al momento dell’acquisto.

