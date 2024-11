Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota “a caldo” di Obiettivo Saronno dopo il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia al sindaco.

Registriamo che ancora una volta, per motivi che nulla hanno a che fare con il bene di Saronno e dei suoi cittadini ma per ragioni puramente di opportunità politica e personale, la città ha perso l’occasione di porre fine alla fallimentare amministrazione del Sindaco Airoldi e di anticipare il voto per il rinnovo del Consiglio Comunale nella primavera del 2025.

Infatti, dal momento che il sindaco Airoldi, a un’ora dal consiglio comunale non aveva trovato il tredicesimo voto per non andare a casa, Gilli si scopre improvvisamente impegnatissimo in consiglio provinciale e si dimette da quella presidenza del consiglio comunale che era stata richiesta dai 5S per il consigliere Calderazzo.

Il consigliere Calderazzo poco dopo dichiara che si asterrà, accettando implicitamente di far parte della nuova maggioranza Airoldi. Con buona pace di Gilli che potrà così conservare il suo posto in consiglio provinciale. E quindi, ci chiediamo, dove sta in tutto questo il bene della città e dei cittadini saronnesi ?

Ma soprattutto l’agonia è finita oppure qualcuno non manterrà le promesse, qualcun altro alzerà l’asticella per ottenere qualcosa in più costringendo il sindaco a cercare nuovamente il tredicesimo per non lasciare la poltrona?

La votazione del bilancio consolidato e di quello previsionale incombono.

