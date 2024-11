Solaro

SOLARO – Comincia giovedì 7 novembre il laboratorio di fotografia proposto dall’aggregagiovani La Calamita. La nuova edizione, dopo la positiva esperienza passata, di Sfuocati al centro, è intitolata Riflessi e si apre al mondo giovanile ed in particolare a ragazze e ragazzi nella fascia degli adolescenti. Le lezioni di fotografia, che prevedono sia momenti teorici che di scatto vero e proprio, si terranno dalle 15.30 alle 17.30 nella struttura di via Primo Maggio. Il progetto rientra nelle attività annuali organizzate da La Calamita per ragazze e ragazzi di Solaro. Per informazioni è possibile contattare il numero 029691499 oppure presentarsi direttamente sul posto.

Stefano Bari, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili: «Il laboratorio incentrato sulla fotografia è gratuito e dedicato a tutti gli adolescenti. Questa Iniziativa consente alle ragazze ed ai ragazzi di poter coltivare una passione, o magari di scoprirne una nuova, nella quale potranno imparare a concentrarsi sui dettagli e ad esprimersi con creatività, avvinandosi alla fotografia attraverso i consigli di un occhio esperto».

