TRADATE – Educare alla bellezza, una tradizione che continua: la scuola media “Paolo VI” e l’oratorio San Luigi di Tradate uniscono le forze per portare in città la mostra “Ad usum fabricae. L’infinito plasma l’Opera. La costruzione del Duomo di Milano”. Grazie all’esperienza già maturata negli anni dagli studenti della “Paolo VI”, che hanno presentato capolavori come la Cappella degli Scrovegni e le opere di Caravaggio, questo progetto comune consolida l’impegno di scuola e oratorio nel trasmettere il valore dell'arte e della bellezza alle nuove generazioni.

Realizzata con il patrocinio della Veneranda Fabbrica del Duomo, la mostra itinerante ha visto oltre 60 allestimenti nella sola diocesi Ambrosiana ed è dedicata alla straordinaria storia della costruzione del Duomo di Milano: un’impresa secolare che intreccia la vita di grandi personaggi del passato, come Giangaleazzo Visconti, alla generosità di chi il Duomo lo ha desiderato, costruito e finanziato: i cittadini milanesi. A ripercorre le tappe di questa storia saranno gli alunni delle classi 2A e 2D della scuola media Paolo VI, che avranno l’onore di guidare gli spettatori alla scoperta delle meraviglie architettoniche e delle curiosità legate alla costruzione della Cattedrale.

Vi invitiamo a unirvi a questo affascinante viaggio nel cuore della costruzione del Duomo di Milano, convinti che le persone che lo hanno edificato possano ancora oggi insegnarci il senso della nostra vita sociale. Attraverso la loro opera, ci aiutano a comprendere il significato del nostro impegno quotidiano e a riscoprire il lavoro come espressione del nostro legame con l’infinito, del desiderio di essere utili alla comunità, di costruire bellezza e di creare un’economia che sia al servizio della persona.

La mostra, gratuita, sarà visitabile dal 9 al 17 novembre nella chiesetta dell’oratorio San Luigi a Tradate. Prenotandosi al link (https://forms.gle/G5VxRpZ8FbUCBoYz9), sarà possibile essere accompagnati dagli studenti in un tour guidato. La mostra è realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Tradate e grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, che sostiene il progetto “Qualità per crescere“.