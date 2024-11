iltra2

LONATE CEPPINO – Celebrazioni per la Festa delle forze armante e dell’unità d’Italia con i bambini, a Lonate Ceppino; per sensibilizzare a queste tematiche le nuove leve.

Il Comune riferisce di come è stata declinata in paese la festività.

Ci siamo riuniti per celebrare una data di fondamentale importanza nella storia della nostra nazione: il 4 novembre. Questa giornata non è solo una commemorazione, ma un richiamo alla memoria, un momento per riflettere sull’impegno e sul sacrificio di coloro che hanno combattuto per la nostra libertà e per la nostra patria. I bambini della nostra scuola materna e i ragazzi delle nostre terze della nostra scuola media, hanno vissuto con noi l’importanza del ricordo.

L’insegnamento della storia, la partecipazione a eventi commemorativi, e il dialogo con le generazioni passate sono strumenti fondamentali per mantenere viva la fiamma della memoria. Autori come Giuseppe Ungaretti, ci ricordano il senso di appartenenza e il valore di una Patria che, nonostante le sue ferite, continua a rappresentare un faro di speranza e di unità. Ha scritto: “Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, una metafora che ci ricorda la fragilità della vita e l’importanza di preservare ciò che abbiamo.

In conclusione, il 4 novembre non è solo una data da ricordare, ma un invito a riflettere su cosa significa essere parte di una comunità. È un richiamo all’unità, all’impegno e al sacrificio, affinché non dimentichiamo mai le lezioni del passato e lavoriamo insieme per un futuro di pace e solidarietà. Oggi, onoriamo i nostri eroi, ma facciamo anche in modo che il loro sacrificio non sia vano. Siamo presenti, oggi e sempre, per costruire una società migliore, più giusta e unita. Grazie alle nostre associazioni, alla dirigente scolastica, e alla direzione della scuola materna che ci hanno aiutato a dare il giusto valore a questa giornata con canti, disegni e racconti. Grazie ragazzi e bambini per essere stati con noi.

(foto archivio: il Municipio di Lonate Ceppino)

