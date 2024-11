Sport

CASTELLANZA – Nona di campionato per l’AZ Pneumatica Robur Saronno che affronta la Fulgor Fidenza. Gli emiliani, così come i biancoazzurri, sono approdati quest’anno nella Serie B Nazionale e sono stati protagonisti di un buon avvio di stagione con quattro vittorie e quattro sconfitte.

La Robur nel primo quarto viene guidata offensivamente da Giulietti che parte bene con sette punti in tre minuti, ma dall’altra parte è Mane a dare filo da torcere continuo alla difesa biancoazzurra grazie alle sue leve lunghe con cui conquista diversi rimbalzi offensivi per poi riaprire verso i compagni o concludere personalmente. Il centro Quinti mette giù male la caviglia e si teme un infortunio, Saronno riesce comunque a restare in corsa ma Fidenza chiude sopra 21-20.

Nel secondo quarto la Fulgor con un parziale di 11-2 va in doppia cifra di vantaggio e da lì controlla gioco e punteggio, Saronno fatica e a tre minuti dal termine è sotto di quindici. Nota positiva, rientra Quinti dopo lo spavento del primo quarto. Fidenza sembra avere decisamente più soluzioni offensive e alla fine del primo tempo è avanti 50-35.

I biancoazzurri rientrano dopo l’intervallo con un piglio decisamente diverso e con lo stesso parziale del secondo quarto di Fidenza (11-2) riapre la gara. La tripla del -2 di Nasini costringe Bizzozi al timeout ma non basta, a tre minuti dalla sirena Beretta con tre liberi completa la rimonta e il punteggio è di nuovo pari. Due canestri per la Fulgor, poi De Capitani allo scadere fissa il tabellone sul 64-62 in favore degli ospiti.

Nell’ultimo e decisivo periodo Fidenza compie subito un allungo a +7 e Gambaro chiama timeout, ma i suoi non riescono più a segnare. Gli emiliani invece continuano a giocare ottimamente e scappano via di nuovo, questa volta definitivamente. Finisce 85-73 per Fidenza.

Una prestazione sottotono soprattutto nel primo tempo per i saronnesi, con sette palle perse nel primo quarto e la fuga degli ospiti nel secondo periodo. Fidenza ha meritato la vittoria grazie a una maggiore concentrazione e intensità, mantenuta durante tutto l’arco della sfida, mentre la Robur ha giocato bene soltanto a sprazzi e per battere un avversario così valido e preparato non basta.

Si torna alla caccia della vittoria domenica 10 novembre, i ragazzi giocheranno in trasferta a Vicenza, palla a due alle 18.

