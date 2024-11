Calcio

SARONNO – Le squadre del Fbc Saronno si preparano per una serie di incontri intensi che le vedranno impegnate sia in casa che in trasferta, con l’obiettivo di dare il massimo sul campo e portare a casa grandi risultati. Dai Pulcini agli Allievi, fino alla Prima squadra, i biancocelesti affronteranno avversari come Osl Garbagnate, Azzurra Mozzate, Valle Olona e Mariano Calcio.

Calendario degli incontri:

9 novembre

Pulcini 2014: Airoldi vs Fbc Saronno, ore 10, Cs parrocchiale, via Paintanida 25, Origgio.

Airoldi vs Fbc Saronno, ore 10, Cs parrocchiale, via Paintanida 25, Origgio. Primi Calci 2017/2018: Busto 81 vs Fbc Saronno, ore 15, Cs Comunale, via Valle Olona, Busto Arsizio.

Busto 81 vs Fbc Saronno, ore 15, Cs Comunale, via Valle Olona, Busto Arsizio. Giovanissimi Under 15 (2010): Marnate Gorla vs Fbc Saronno, ore 16, Cs Comunale, via J.F. Kennedy, Marnate.

Marnate Gorla vs Fbc Saronno, ore 16, Cs Comunale, via J.F. Kennedy, Marnate. Juniores Under 19 Elite: Fbc Saronno vs OSL Garbagnate, ore 16, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno.

10 novembre

Giovanissimi Under 14 (2011): Fbc Saronno vs Azzurra Mozzate, ore 09,30, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno.

Fbc Saronno vs Azzurra Mozzate, ore 09,30, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno. Allievi Under 16 (2009): Fbc Saronno vs School of Sports, ore 11.15, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno.

Fbc Saronno vs School of Sports, ore 11.15, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno. Allievi Under 18 (2007): Fbc Saronno vs Ardisci & Maslianico, ore 18.30, Campo Matteotti, via Sampietro 71, Saronno.

La formazione maggiore, per il campionato di Eccellenza, scenderà invece in campo domenica alle 14.30 sul campo del Mariano Comense, seconda in classifica.

Questa settimana sarà ricca di partite emozionanti che metteranno alla prova la grinta e la determinazione dei nostri giocatori, pronti a dare il massimo sia sul campo di casa che in trasferta. Invitiamo tutti i tifosi e gli appassionati di calcio a venire a sostenere i ragazzi del Fbc Saronno e a far sentire il proprio supporto in questa serie di sfide.

08112024