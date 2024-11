Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’associazione nazionale alpini e il centro diurno terza età, organizza una manifestazione per celebrare il IV Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, invitando tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento previsto per domenica 10 novembre.

La giornata avrà inizio alle 10, con il ritrovo in piazza Diaz. I presenti assisteranno alla cerimonia dell’alzabandiera e alla deposizione di una corona commemorativa, che si terrà alle 10:15 nella stessa piazza, in onore dei caduti per la patria. Seguiranno, alle 10:25, interventi commemorativi accompagnati dai canti eseguiti dai ragazzi dei corsi civici musicali, grazie alla collaborazione dell’associazione La Città Sonora, per rendere omaggio alla memoria storica e all’unità del paese. Alle 10:40 il corteo, accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Ceriano Laghetto, sfilerà per le vie cittadine, creando un momento di raccoglimento e partecipazione.

La giornata proseguirà con la celebrazione della Santa Messa alle 11 nella chiesa parrocchiale. In caso di maltempo, il ritrovo iniziale avrà luogo nella sala consiliare.

Per concludere la giornata in un clima di comunità e solidarietà, è previsto un pranzo a Villa Rita. Per partecipare, sarà necessario prenotare sul posto.

(foto archivio)