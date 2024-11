Comasina

CESANO MADERNO – Questa mattina a Cesano Maderno, nella frazione di Villaggio Sonia, una spazzatrice stradale ha preso fuoco mentre era in servizio per la pulizia delle strade. L’incendio è scoppiato in via Venaria Reale, nei pressi della strada provinciale che collega Ceriano Laghetto a Cesano Maderno.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con l’uso di liquido schiumogeno. Per l’intervento sono state impiegate un’autopompa proveniente da Desio e un’autobotte da Lazzate. Nessuno è rimasto ferito; ingenti i danni materiali; all’origine di tutto vi sarebbe stato un problema di natura tecnica del veicolo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto dei vigili del fuoco di Monza: l’intervento a Villaggio Sonia per l’incendio della spazzatrice, alla periferia di Cesano Maderno)

08112024