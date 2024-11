Eventi

SARONNO / ROVELLO – Sono cinque gli appuntamenti nella Valle del torrente Lura per la nuova edizione di Cammina Foreste Urbane, l’iniziativa promossa da Ersaf in collaborazione con Legambiente Lombardia ed il sostegno dei partner Anarf, Cai, Lipu, Feder Parchi, per far conoscere le aree boschive urbane e periurbane e il loro ruolo centrale nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana.

Quest’anno l’iniziativa coinvolgerà i Comuni di Uggiate con Ronago, per il Parco Sorgenti del torrente Lura, e Guanzate, Rovello Porro, Saronno e Lainate, per il Parco del Lura.

I percorsi, della lunghezza di circa 8 chilometri tra andata e ritorno, si svilupperanno lungo le piste ciclocampestri e i sentieri dei due Parchi. I partecipanti, accompagnati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale potranno scoprire il valore delle aree naturali della Valle e gli interventi dei Parchi per la loro conservazione e valorizzazione.

La nuova edizione dell’iniziativa sarà caratterizzata dal colore arancione. I partecipanti sono invitati ad indossare magliette, cappellini, pantaloni e accessori di colore arancione.

Gli appuntamenti:

Domenica 10 novembre alle 9.30, Lainate – Casa degli orti, via Garbagnate

Domenica 10 novembre alle 9.30, Saronno – parco urbano, via Don Volpi

Domenica 10 novembre alle 10, Rovello Porro – parcheggio del Cimitero

Domenica 17 novembre alle 14.30, Uggiate con Ronago – Municipio diUggiate, piazza della Pieve

Domenica 24 novembre alle 10, Guanzate – piazza dei Partigiani10

Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento adatti all’attività fisica. Percorsi di circa 8 km in totale, lungo piste ciclabili e sentieri (non adatti a passeggini e carrozzine). In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Iniziativa gratuita. Richiesta l’iscrizione https://www.parcolura.it/