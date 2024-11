Città

SARONNO/SARONNESE – Il secondo fine settimana di novembre propone numerosi eventi: dal teatro a Limbiate con la simpatia di Giacomo Poretti, alle visite guidate delle bellezze della città di Saronno, fino alla mostra mercato nella location storica e meravigliosa di villa Necchi nel centro di Milano.

Venerdì 8 novembre

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1 (in foto), spettacolo “Condominio Mon Amour” di e con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Informazioni al sito internet www.teatro.comune.limbiate.mb.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV, va in scena lo spettacolo “Piena come un uovo” della compagnia Caterpillar. Dettagli al sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

CARONNO PERTUSELLA – Nella location della biblioteca civica Giuditta Pellegrini di via Capo Sile 77, è possibile visitare la mostra fotografica “La Grande Guerra a Caronno Milanese”. Informazioni al sito internet www.comune.caronnopertusella.va.it.

Sabato 9 novembre

CESANO MADERNO – L’oasi Lipu locale propone l’evento per bambini “Giochiamo con il bosco – La natura in autunno”. Per conoscere le modalità di prenotazione si può consultare il sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

MILANO – Villa Necchi Campiglio ospita la quarta edizione di “Colori d’Autunno”: mostra mercato dedicata a piante, fiori e accessori per il giardinaggio autunnale. Dettagli al sito internet www.fondoambiente.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa dei santi Pietro e Paolo e all’archivio storico. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Info al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 19, all’oratorio Regina Pacis in via Roma, Saronno Point ODV propone La Cassuoeulata, evento organizzato per la raccolta fondi per l’acquisto di un’auto dedicata al trasporto dei malati oncologici dell’ospedale di Saronno. Info all’email [email protected].

Domenica 10 novembre

SOLARO – Dalle 9.30 e in occasione della “Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate” si terrà una manifestazione commemorativa del 4 novembre. Per conoscere il programma si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

BOVISIO MASCIAGO – In occasione della Festa patronale di san Martino, l’associazione “Il Baule Verde” propone una passeggiata guidata nel centro storico del paese. Prenotazioni e dettagli al numero di telefono 3665901468.

MILANO – Nella cornice storica di Palazzo Reale in piazza Duomo, è possibile visitare la mostra “Picasso – Lo straniero”. Informazioni al sito internet www.palazzorealemilano.it.

SARONNO – Alle 17.30, al teatro Giuditta Pasta di Via I° maggio, La Fabbrica del Cioccolato presenta “L’incredibile Show” di P.T Barnum, un musical suonato dal vivo e ispirato al film “The greatest showman”. Prevendite al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito