Elon Musk ha menzionato di nuovo Dogecoin (DOGE) nel podcast di Joe Rogan, spingendo il prezzo del token verso l’alto.

DOGE ha guadagnato il 9% in un solo giorno, dimostrando ancora una volta come una semplice citazione possa far esplodere gli acquisti.

Nel frattempo, anche gli analisti crypto sono molto entusiasti di Pepe Unchained (PEPU), con uno di loro che prevede una forte crescita della moneta dopo la fine della prevendita.

Il commento su DOGE di Musk scatena un rally del 9%

L’ultimo aumento di Dogecoin dimostra ancora una volta che quando Elon Musk parla, il mercato reagisce.

Anche se il tema non è specificamente cripto.

Dopo l’apparizione di Musk a “The Joe Rogan Experience”, in cui ha discusso la creazione di un “Dipartimento di Efficienza del Governo”, il prezzo del token è salito di molto.

In modo curioso, Musk non si riferiva nemmeno alla meme coin.

La sua proposta su “DOGE” è legata alla campagna presidenziale di Donald Trump e riguarda un piano per semplificare le operazioni governative, riducendo potenzialmente la spesa pubblica di miliardi di dollari.

Per i trader di criptovalute, però, la semplice pronuncia di quelle quattro lettere è stata sufficiente per far impennare la domanda.

Non è certo la prima volta che le parole di Musk muovono i mercati.

La sua influenza nel mondo cripto dura da anni, e anche questo riferimento indiretto ha provocato un rialzo del prezzo di Dogecoin.

Resta da vedere se si tratta solo di una fiammata momentanea, ma l’impatto di Musk sul mercato cripto è innegabile.

Boom delle meme coin e gli ETF su Bitcoin registrano grandi deflussi

Il mercato delle meme coin nel complesso è stato altalenante prima del risultato elettorale.

DOGE e SHIB in rialzo, mentre altre meme coin popolari faticavano a prendere slancio. Questo perché tutti erano concentrati sulle elezioni USA e, in mezzo all’incertezza, la capitalizzazione complessiva delle meme coin è scesa a $58 miliardi.

Anche Bitcoin, che faticava a superare i $69.000, non aiuta.

Quando Bitcoin è in difficoltà, le meme coin tendono a seguirlo.

Questa incertezza si riflette anche nei modelli di trading.

Gli ETF su Bitcoin hanno registrato il secondo maggiore deflusso giornaliero di sempre, con oltre $541 milioni ritirati da parte degli investitori.

Un segnale chiaro di preoccupazione tra gli investitori istituzionali.

Ma dopo la vittoria del presidente pro Bitcoin Trump, anche le meme coin sono esplose, comprese le presale.

Analista di 99Bitcoins prevede che Pepe Unchained potrebbe arrivare a 100x, con la prevendita che tocca quota $25 milioni

Nonostante l’incertezza preelettorale, Pepe Unchained ha continuato a crescere in popolarità.

Il progetto ha appena raggiunto i $25 milioni di fondi raccolti, con investitori che partecipano alla prevendita al prezzo di $0,01219 per token.

Secondo un esperto cripto, potrebbe essere solo l’inizio.

Umar Khan, analista di 99Bitcoins, ha pubblicato una recensione su Pepe Unchained che sta facendo discutere.

Khan individua una serie di fattori favorevoli che potrebbero far schizzare il prezzo di PEPU.

Ha persino affermato che PEPU potrebbe moltiplicarsi di 100x una volta quotato sugli exchange.

Molto del suo ottimismo deriva dal momento di mercato favorevole per Pepe Unchained.

Con Bitcoin vicino al massimo storico e le elezioni che potrebbero portare un’amministrazione pro cripto, Khan crede che le meme coin siano pronte per un grande boom.

Pepe Unchained potrebbe beneficiare di queste condizioni.

Khan è ottimista anche riguardo alla tecnologia Layer-2 di Pepe Unchained e alla piattaforma per lo staking con rendimento annuo del 96%.

Gli investitori hanno già bloccato oltre 1,6 miliardi di token su questa piattaforma.

Aggiungendo la prossima quotazione su DEX e il lancio di sovvenzioni per gli sviluppatori, Khan vede un notevole potenziale di profitto.

Come per tutti gli investimenti cripto però, non c’è nulla di certo.

Ma, visto l’ottimismo di Khan sulle prospettive di Pepe Unchained, alcuni investitori si stanno affrettando a entrare nella prevendita prima che il prezzo salga ulteriormente.