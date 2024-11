Città

SARONNO – Domani, sabato 9 novembre, Saronno sarà teatro di un’importante manifestazione per la pace e la nonviolenza. Il coordinamento 4 passi di pace, insieme al patrocinio del comune di Saronno, aderisce alla Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, un evento di respiro internazionale che vede la partecipazione di associazioni, attivisti e cittadini uniti dallo stesso desiderio di costruire un mondo senza conflitti e sopraffazioni.

Il programma della giornata è intenso e ricco di significato. Il ritrovo è fissato alle 15 in Piazza Libertà, dove i partecipanti si riuniranno per avviare il corteo. Alle 15.30, la marcia attraverserà il cuore di Saronno, percorrendo Corso Italia, Piazza Volontari del sangue, via Cavour, via San Cristoforo, via Padre Monti e via Legnani, per poi arrivare all’oratorio, dove si svolgeranno i momenti più intensi della manifestazione.

Dalle 16 alle 18, l’oratorio diventerà uno spazio di riflessione e celebrazione, alternando momenti di musica a interventi significativi. La colonna sonora dell’evento sarà affidata a Renato Franchi & His Band, che proporranno musiche dedicate alla pace e al rispetto reciproco. Gli interventi saranno tenuti da figure di grande rilevanza per il movimento pacifista, tra cui Pierangelo Monti, segretario del Movimento internazionale della riconciliazione, ed Elio Pagani, presidente del centro di documentazione “Abbasso la guerra” di Venegono, attivista di Pax Christi e referente del Comitato varesino per la terza marcia mondiale. Inoltre, il pubblico potrà ascoltare i messaggi di Moni Ovadia e Alex Zanotelli, i cui pensieri e riflessioni verranno trasmessi tramite messaggio vocale.

A conclusione della manifestazione, dalle 18 alle 18.30, tutti i partecipanti formeranno una catena umana, un gesto simbolico che rappresenterà il valore della nonviolenza e la volontà di un mondo dove la pace e il rispetto siano al centro. La catena umana si disporrà a formare il simbolo universale della nonviolenza, un’immagine forte e toccante che unisce idealmente Saronno agli altri luoghi del mondo che condividono lo stesso impegno per la pace.

Questo evento è un invito aperto a chiunque voglia condividere l’ideale di un futuro senza guerra e senza violenza.

(foto d’archivio)

